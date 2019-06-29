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Гоша Куценко назвал главное преимущество молодых мужчин

Актер признался, что с возрастом стал искушенным и циничным.

Гоша Куценко назвал главное преимущество молодых мужчин
Гоша Куценко отметил 52-летие в мае. Фото: globallookpress.com

Один из самых ярких актеров российского кино Гоша Куценко давно уже счастлив в браке со своей второй супругой Ириной. Но 52-летний актер не скрывает, что в молодости был весьма любвеобилен и даже считал секс своим главным хобби.

Правда, возраст все-таки берет свое. Как считает актер, мужчину не стоит сравнивать с хорошим коньяком, который с годами становится только лучше. У молодых гораздо больше преимуществ, им достается больше внимания девушек.

«Молодые парни круче. У них – молодое сердце, и оно любит ярче, чем мое», – говорит Куценко.

Себя актер называет человеком циничным и искушенным. Он отмечает, что мужчины в возрасте обычно более обеспечены в финансовом плане, чем юноши, но счастье может принести только настоящая любовь, а не деньги.

«Если за любовью, то лучше идти к молодым. А за баблом – к нам, старикам», – цитирует артиста «Собеседник».

Впрочем, и в свои годы скучать Гоше Куценко не приходится. Недавно на частной вечеринке в ресторане актер подрался с певцом Алексеем Воробьевым, с которым он работал на съемочной площадке картины «Сокровища озера Кабан». К счастью, выяснилось, что потасовка была постановочной, писал портал teleprogramma.pro. Воробьев стал режиссером нового клипа Анны Калашниковой, а Куценко – приглашенной в клип звездой. Возможно, окружающие поверили в то, что драка была настоящей, но «побои» друг другу артисты наносили строго по сценарию.

Куценко снялся в клипе с Алексеем Воробьевым. Фото: globallookpress.com
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актерАлексей ВоробьевГоша Куценко

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Гоша Куценко назвал главное преимущество молодых мужчин
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