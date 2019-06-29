Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее

Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного. В сторис Instagram она разместила несколько видеозаписей. Сначала актриса рассказывает, что до сих пор не может поверить, что легендарному актеру уже исполнилось 70 лет.

Далее можно увидеть, как на сцену поднимается юбиляр. Он рассказывает, что некоторые не смогли приехать к нему на праздник, потому что в аэропорту Шереметьево случился потоп. Из-за сильного дождя рейсы с Кипра и Сочи в столицу были отменены. Далее Панкратов-Черный заявил, что первый тост он предлагает поднять за свою маму, которая уже ушла из жизни. Актер попросил всех присутствующих выпить не чокаясь.

Далее на кадрах в центре внимания уже сама Екатерина Климова. Она вышла на сцену и зажигательно станцевала под песню из кинофильма «Табор уходит в небо». Причем компанию ей составил именинник. Кто вел запись, непонятно.

Отметим, что недавно стало известно, что Екатерина Климова подала на развод со своим супругом, актером Гелой Месхи. От этого брака у них есть совместная дочь. Что стало причиной расставания, пока неизвестно.