НОВОСТИ

Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее

Известному артисту 28 июня исполнилось 70 лет.

Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее
Екатерина Климова станцевала с Панкратовым-Черным/globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова зажигательно станцевала с именинником на юбилее своего коллеги Александра Панкратова-Черного. В сторис Instagram она разместила несколько видеозаписей. Сначала актриса рассказывает, что до сих пор не может поверить, что легендарному актеру уже исполнилось 70 лет.

Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный
Климова станцевала с Панкратовым-Черным/instagram.com/klimovagram/

Далее можно увидеть, как на сцену поднимается юбиляр. Он рассказывает, что некоторые не смогли приехать к нему на праздник, потому что в аэропорту Шереметьево случился потоп. Из-за сильного дождя рейсы с Кипра и Сочи в столицу были отменены. Далее Панкратов-Черный заявил, что первый тост он предлагает поднять за свою маму, которая уже ушла из жизни. Актер попросил всех присутствующих выпить не чокаясь.

Далее на кадрах в центре внимания уже сама Екатерина Климова. Она вышла на сцену и зажигательно станцевала под песню из кинофильма «Табор уходит в небо». Причем компанию ей составил именинник. Кто вел запись, непонятно.

Отметим, что недавно стало известно, что Екатерина Климова подала на развод со своим супругом, актером Гелой Месхи. От этого брака у них есть совместная дочь. Что стало причиной расставания, пока неизвестно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Панкратов-ЧёрныйГела Месхидень рожденияЕкатерина Климова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Климова зажигательно станцевала с Панкратовым-Черным на его юбилее
Интересно?
Поделись с друзьями: