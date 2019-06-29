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Экстрасенс нашел у Алибасова серьезные проблемы со здоровьем

По словам эксперта, продюсер попал в больницу не из-за отравления.

Экстрасенс нашел у Алибасова серьезные проблемы со здоровьем
Почему Бари Алибасов попал в больницу. Фото: globallookpress.com

Когда Бари Алибасов попал в больницу, многие поклонники и даже звездные коллеги продюсера заподозрили, что отравление жидкостью для прочистки труб – всего лишь инсценировка для привлечения внимания к 30-летнему юбилею группы «На-На». Слишком, по мнению экспертов, быстрое выздоровление шоумена только подтвердило эти подозрения.

С мнением о том, что болезнь Алибасова – хитрый пиар ход, согласен эзотерик и психолог Зираддин Рзаев. По словам экстрасенса, никакого отравления не было. Однако у Бари Каримовича имеются другие серьезные недуги, из-за которых он и был госпитализирован.

У продюсера проблемы с сердцем, печенью, а также поджелудочной железой, в скором времени больные органы вновь дадут о себе знать и доставят звезде большие неприятности.

«По-моему, никакого отравления не было. Он попал в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем», – цитирует экстрасенса сайт «Дни.ру».

Напомним, Алибасов выписался из НИИ Склифосовского в нездоровом состоянии. Выздоравливает руководитель «На-На» у себя дома, ему во всем помогает сын и ассистенты. Как сообщал портал teleprogramma.pro, накануне Алибасов-младший признался, что история с отравлением позволила ему заработать крупную сумму. Он заключил рекламные контракты на 26 миллионов рублей, когда общественности стало известно о коте продюсера – сфинксе Чуче. Теперь многие бренды предлагают снять знаменитого домашнего питомца в рекламе.

Бари Алибасов может быыть серьезно болен. Фото: globallookpress.com
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Экстрасенс нашел у Алибасова серьезные проблемы со здоровьем
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