Ольга Бузова пожаловалась на невыносимую жару в Барселоне

Певица Ольга Бузова, которая сейчас находится в испанской Барселоне, пожаловалась в сторис Instagram на невыносимую жару в Каталонии. Столбик термометра около десяти часов утра показывал уже 32 градуса тепла. Причем, как сказала телеведущая, днем будет выше сорока градусов.

«Девочки спасают меня от испанской жары. Днем будет выше сорока. Не знаю, что делать и как я справлюсь. Аномально жарко здесь. Радует только, что у меня новые бутсы. Еду на тренировку «Барселоны», — заявила певица.

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Отметим, что Ольга Бузова отправилась в столицу Каталонии, чтобы поучаствовать в тренировке на стадионе «Камп Ноу», где проводит свои встречи один из сильнейших клубов мира «Барселона». В Испании она пробудет два дня.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова очень сдержано поздравила свою сестру с днем рождения. Она всего лишь разместила в сторис Instagram снимок из детства, на котором она с родным человеком. Конфликт у телеведущей с сестрой приключился примерно полгода назад. С тех пор они в очень напряженных отношениях. Что стало поводом они не объясняют. Не исключено, что причина в том, что Ольга возвращалась с отпуска из Мальдив в бизнес-классе, а сестра — в экономе. Анна Бузова могла просто обидеться на это на певицу.