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Ольга Бузова пожаловалась на невыносимую жару в Барселоне

Звезда не знает, где спрятаться от солнца.

Ольга Бузова пожаловалась на невыносимую жару в Барселоне
Ольга Бузова страдает от жары в Барселоне/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова, которая сейчас находится в испанской Барселоне, пожаловалась в сторис Instagram на невыносимую жару в Каталонии. Столбик термометра около десяти часов утра показывал уже 32 градуса тепла. Причем, как сказала телеведущая, днем будет выше сорока градусов.

Ольга Бузова
Бузова изнывает от жары в Барселоне/instagram.com/buzova86/

«Девочки спасают меня от испанской жары. Днем будет выше сорока. Не знаю, что делать и как я справлюсь. Аномально жарко здесь. Радует только, что у меня новые бутсы. Еду на тренировку «Барселоны», — заявила певица.

Отметим, что Ольга Бузова отправилась в столицу Каталонии, чтобы поучаствовать в тренировке на стадионе «Камп Ноу», где проводит свои встречи один из сильнейших клубов мира «Барселона». В Испании она пробудет два дня.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова очень сдержано поздравила свою сестру с днем рождения. Она всего лишь разместила в сторис Instagram снимок из детства, на котором она с родным человеком. Конфликт у телеведущей с сестрой приключился примерно полгода назад. С тех пор они в очень напряженных отношениях. Что стало поводом они не объясняют. Не исключено, что причина в том, что Ольга возвращалась с отпуска из Мальдив в бизнес-классе, а сестра — в экономе. Анна Бузова могла просто обидеться на это на певицу.

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Анна БузоваБарселонаЖаркая погодаОльга Бузова

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Ольга Бузова пожаловалась на невыносимую жару в Барселоне
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