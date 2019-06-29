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Малинин у бабушки в деревне переквалифицировался в пастуха

Певец разместил у Сети забавное видео с отдыха.

Малинин у бабушки в деревне переквалифицировался в пастуха
Малинин переквалифицировался из певца в пастуха/globallookpress.com

Известный певец Александр Малинин разместил на своей страничке в Instagram забавное видео. На кадрах можно увидеть музыканта в необычном образе. Он отправился к бабушке в деревню, где решил попасти коров.

«Коров пасу, видишь. К бабушке в деревню приехал в отпуск. Вот кручу коровам хвосты. Даю молоко. Так что заезжайте. У нас чудесный сыр, сметана и все, что связано с молочной промышленностью. Приглашаю всех к бабушке в деревню, заезжайте. Я себя чувствую, как дома», — заметил Александр Малинин.

Отметим, что не так давно бывшая супруга музыканта Ольга Зарубина была гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой она рассказывала, что их брак с Малининым распался по его инициативе. Якобы после того, как певец узнал, что его супруга ждет ребенка он пустился в загулы.

Сейчас Александр Малинин не поддерживает отношений со своей дочерью от брака с Зарубиной. Девушка в ближайшее время выйдет замуж в США. Там у не появился бойфренд. При этом Зарубина собирается на свадьбу дочери независимо от того будет или нет присутствовать на торжестве ее бывший муж.

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Александр МалининОльга ЗарубинаПрограмма "Секрет на миллион"

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Малинин у бабушки в деревне переквалифицировался в пастуха
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