Юлия Михалкова рассказала о «секрете» женского счастья

Актриса Юлия Михалкова часто делится с подписчиками секретами красоты. Она публикует посты об уходе за кожей, волосами и рассказывает о тренировках в спортивном зале, которые артистка часто посещает без особого желания.

Недавно Михалкова написала краткий и смешной пост о женском счастье. По ее мнению, для этого нужно всего несколько вещей – новые туфли, маникюр и не очень симпатичная подружка. При этом актриса юмористического шоу уверила, что искренне верит в женскую дружбу.

Так Михалкова прокомментировала отрывок выступления шоу «Уральские пельмени». На сцене компанию ей составил Андрей Рожков, который предстал в образе «роковой блондинки».

«Секрет женского счастья прост: Новые Туфли, маникюр и страшная подруга. Нет-нет! Я верю в женскую дружбу. Особенно в такую. Смотрим и выбираем, кто красивей. P.s. Знали бы вы, как мы на репетициях смеялись» — написала в блоге Юлия.

Увидев смешной ролик, несколько поклонников попросили Михалкову показывать не только видео выступлений, но и самих репетиций. Подписчикам интересно посмотреть именно на этот процесс.

«Юля, а,кстати, можно немного видео с ваших репетиций, очень интересен сам процесс» — обратилась к актрисе поклонница.

Оставлять без ответа этот вопрос Михалкова не стала.

Напомним, уже несколько месяцев поклонники шоу обсуждает раскол в коллективе «Уральских пельменей».