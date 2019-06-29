Жуков удивился, что просмотры его видео в Сети упали в 15 раз

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков пожаловался в Instagram, что у него резко сократилось количество пользователей, которые просматривают его видеозаписи. Сам он нашел объяснение этому странному явлению. Как считает певец, всему виной «какие-то глюки» в Instagram. Отметим, что сам музыкант сейчас находится в американском Лос-Анджелесе со своими родными.

«В Лос-Анджелесе +25 и прохладно. В Москве потоп у Шереметьево и холодрыга. Интересно, везде такое странное лето? Какая погода у вас, друзья? Пишите город и что там у вас за окном. Заодно проверим, перестал ли глючить инстаграм, а то вчерашнее наикреативнейшее видео посмотрели 9000 человек. Но это невозможно. После обычных 100-150 тысяч просмотров — это странно! Говорят, о каких-то глюках сегодня в инсте», — заявил певец.

Отметим, что ранее Сергей Жуков размещал видеозапись из американского ресторана, который он посетил вместе со своей дочерью. Певец рассказывал, что его семья – не гурманы и не эстеты. Покушать они могут как пельменей с хот-догами, так и поужинать в дорогом ресторане.

Как говорил Сергей Жуков, в Лос-Анджелесе у его семьи есть любимый ресторан, проверенный годами. Он рекомендовал всем своим пользователям его для посещения. Особенно, если поклонники отправятся в Америку всей семьей.