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«Почувствовала родственную душу»: Дайнеко поздравила Утяшеву с 34-летием

Российская певица публично обратилась к Ляйсан в Сети.

«Почувствовала родственную душу»: Дайнеко поздравила Утяшеву с 34-летием
Виктория Дайнеко Фото: globallookpress.com

28 июня известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева отмечала день рождения – ей исполнилось 34 года. Несколько звездных коллег ее поздравили в социальной сети. Публично к ней обратилась и Виктория Дайнеко.

Певица написала короткое, но при этом трогательное поздравление. Дайнеко рассказала, что дружит с Утяшевой 11 лет. Уже в первый день знакомства Виктория поняла, что Ляйсан – близкий ей по духу человек. Для поздравления исполнительница нашла в архиве милое фото. На снимке Утяшева обнимает улыбающуюся Дайнеко.

Виктория Дайнеко поздравила с днем рождения Ляйсан Утяшеву
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzQNVBqirOn/

В канун дня рождения известная телеведущая кардинально сменила образ. Поклонники привыкли видеть гимнастку лишь с темными волосами. Однако недавно она стала блондинкой. Снимки появились в ее блоге. Далеко не все подписчики сразу узнали любимую телеведущую.

Напомним, звездная семья недавно также впервые показала лицо своего шестилетнего сына Роберта. Ляйсан Утяшева и Павел Воля стараются скрывать личную жизнь от посторонних глаз, поэтому редкий кадр быстро стал популярным в Сети.

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«Почувствовала родственную душу»: Дайнеко поздравила Утяшеву с 34-летием
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