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Серябкину затравили в Сети после слухов о романе с Фадеевым

На страничке певицы поклонники оставляют сотни разгневанных комментариев.

Серябкину затравили в Сети после слухов о романе с Фадеевым
Серябкину затравили в Сети за роман с Фадеевым/globallookpress.com

Певицу Ольгу Серябкину затравили в Сети поклонники и хейтеры после откровений, который прозвучали в программе «А поговорить?», сделанные бывшей участницей группы «Серебро» Еленой Темниковой.

Ольга Серябкина
Пользователи раскритиковали Ольгу Серябкину/instagram.com/serebro_official/

Напомним, что яркая исполнительница, которая несколько лет назад покинула коллектив, рассказала о том, что у Ольги Серябкиной был роман с продюсером Максимом Фадеевым. Якобы Темникова часто заставала их в отелях, отчего неудобно было всем. Из-за этого и начались конфликты, в результате которых звезда и покинула группу.

Любопытно, что в свое оправдание Серябкина заявила, что на самом деле у нее был роман вовсе не с Фадеевым, а с самой Темниковой. Две яркие исполнительницы жили вместе в одной квартире и, как уверяет Серябкина, между ними возникли чувства. Это, кстати, тоже вывело пользователей из себя. Они не верят словам Серябкиной.

Ольга Серябкина
Ольге Серябкиной досталось от пользователей/instagram.com/serebro_official/

На страничке в Instagram Серябкиной пользователи оставили сотни комментариев, в которых осуждают певицу за ее действия с проюссером. «Сначала посмотрел интервью с Леной. Те, кто умный или просто догадливый давно бы уже поняли, что у Серябы и Фадеева что-то было. Я думаю Лене не за чем врать или говорить недостоверную информацию, она должна это понимать. По поводу Оли и ее отношений с Темни плохо верится, сказала лишь бы оправдаться. Заранее извиняюсь, это мое мнение, никого обидеть не хотел», «Честно скажу, всегда Серяба нравилась больше Лены, но почему-то в историю Темниковой я верю больше», «Это же надо было такую фигню сморозить. Сказать, что ты с Леной была в отношениях. Главное, чтобы жена Фадеева не узнала о твоих с ним отношениях», — пишут пользователи.

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Тэги:

группа СереброЕлена ТемниковаМаксим ФадеевОльга Серябкина

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Серябкину затравили в Сети после слухов о романе с Фадеевым
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