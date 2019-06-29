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Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой

Один из сотрудников его лейбла принес торт, но продюсер был вынужден отказаться.

Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой
Максим Фадеев пожаловался на диабет/globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram пожаловался на диабет, который не дает ему спокойной жизни в последние годы. Он опубликовал снимок красивого торта, который принес один из сотрудников его лейбла в свой день рождения. «Круто! А мне нельзя сладкое, диабет», — резюмировал продюсер.

Отметим, что несколько дней назад в интервью программе «А поговорить?» бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова рассказала, что у продюсера был роман с другой солисткой Ольгой Серябкиной. Как утверждает Темникова, она много раз заставала влюбленных в отелях. При этом, как отмечала певица, в той ситуации было неудобно всем.

Любопытно, что Ольга Серябкина отреагировала на слова своей бывшей подруги. Она сказала, что на самом деле это у нее были отношения с Еленой Темниковой. Якобы девушки долгие годы жили в одной квартире и между ними в один прекрасный момент вспыхнули чувства.

Сам Максим Фадеев также отреагировал на слова Темниковой. Он сказал, что семейный человек, а сплетни читать не любит. Добавим, что ранее Фадеев неоднократно обвинял Темникову в том, что она поступила неправильно, когда решила покинуть группу «Серебро». Он до сих пор ее не простил за тот поступок. Кстати, третья солистка группы «Серебро» того времени Марина Лизоркина сказала, что ей ничего не известно о романах Серябкиной. Как с Фадеевым, так и с Темниковой.

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Тэги:

группа СереброЕлена ТемниковаМаксим ФадеевМарина ЛизоркинаОльга Серябкина

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Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой
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