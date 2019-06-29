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Ким Кардашян поддержала тренд на светлые купальники

В блоге знаменитость опубликовала снимок в бикини, показав прекрасную физическую форму.

Ким Кардашян поддержала тренд на светлые купальники
Ким Кардашян Фото: globallookpress.com

Американская актриса и телеведущая Ким Кардашян несколько дней назад решила сменить обстановку и уехала на отдых. Для путешествия она выбрала Коста-Рику. Компанию ей составила семья: сестра Кортни, ее муж Скотт Дисика, а также дети самой Ким.

На пляже Кардашян, как и всегда, поджидали папарацци. Возможно, они надеялись снова сделать неприглядные снимки модели, как это произошло несколько лет назад. Тогда фото, где у Ким виден целлюлит, облетели всю Глобальную сеть. После этого Кардашян стала тщательно следить за своим внешним видом.

Ожидания фотографов таблоидов не оправдались. На пляже она появилась в черном купальнике и парео, показав подтянутую фигуру. Спустя неделю модель опубликовала еще один снимок с отпуска. На этот раз в лаконичном белом купальнике.

Снимок Ким поместила в своем блоге. На фото Кардашян продемонстрировала узкую талию и плоский рельефный живот. Белые купальники в этом сезоне особенно популярны. Их часто выбирают и зарубежные звезды, и представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, недавно Кардашян стала мамой в четвертый раз. У звездной семьи родился сын, которого родители назвали Псалм. Этого малыша, как и третьего ребенка, для пары вынашивала суррогатная мать.

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Ким Кардашян поддержала тренд на светлые купальники
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