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Наталья Штурм собралась замуж за молодого японца

Избранник на 20 лет моложе певицы.

Наталья Штурм собралась замуж за молодого японца
У Натальи Штурм новый роман/globallookpress.com

Певица Наталья Штурм, которая проводит свой отпуск в Болгарии, собралась замуж за молодого японца. Избраннику звезды 33 года. Между тем самой звезде уже 53. По словам яркой исполнительницы, в день рождения, который она отметила на днях, мужчина сделал ей поистине королевский подарок. Он вручил ей бриллиантовое кольцо и сделал предложение руки и сердца.

Наталья Штурм
Наталья Штурм собралась замуж/globallookpress.com

Наталья Штурм поделилась информацией о своем будущем муже. Его зовут Иошито. Он живет в столице Японии Токио. Мужчина трудится архитектором и разъезжает по всему миру. Знакомство с известной российской певицей произошло через мобильное приложение для знакомств примерно год назад. Певица в прошлом году отдыхала в Испании. Японец прилетал к ней.

Как отметила Наталья Штурм, события она торопить не собирается. Звезда считает, что мужчина должен ухаживать за женщиной и считать ее богиней, которую надо заслужить. Интересно, что японец пока ни разу не был женат. Его родители в разводе. У него есть четыре брата. Молодой человек хочет, чтобы Наталья Штурм была с ним всегда и везде.

Как рассказала Наталья Штурм, ее избранник не пьет и не курит. Они очень много беседуют. Японец любит шоппинг. Кроме того, он обожает вкусно поесть. Много времени певица проводит с ухажером в ресторанах и магазинах. По ее словам, дочь нормально восприняла нового мужчину в жизни певицы. Для нее главное, чтобы у матери все было прекрасно, и она оставалась счастливой, сообщает «Комсомольская правда».

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Наталья Штурм собралась замуж за молодого японца
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