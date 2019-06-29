Лизоркина рассказала о совместном проживании Серябкиной и Темниковой

По словам певицы, какое-то время она жила вместе с девушками в одной квартире.

Бывшая певица группы «Серебро» Марина Лизоркина заявила, что было время, когда две других экс-участницы коллектива Ольга Серябкина и Елена Темникова жили вместе в одной квартире. По ее словам, жилье для Темниковой снял продюсер Максим Фадеев, потому что она была приезжая. Любопытно, что сама Лизоркина жила вместе с девушками. Так, по ее признанию, было удобно всем. У певиц был очень плотный график. Они все вместе выходили из квартиры и отправлялись на концерты. Никого не надо было собирать, разъезжая по городу.

При этом Марина Лизоркина сказала, что ни о каких романах между Серябкиной и Фадеевым, а также между двумя ее коллегами по группе «Серебро» ей ничего не известно. Как утверждает исполнительница, Темникова, что Серябкина сделали какие-то нелепые заявления. Она отметила, что девушкам из коллектива всегда нравились мальчики, сообщает «Комсомольская правда».

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Отметим, что в эфире шоу «А поговорить?» экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова заявила, что у продюсера коллектива Максима Фадеева и солистки Ольги Серябкиной был роман. Якобы она даже много раз заставала их в номере, из-за чего неловко было всем. Из-за этого и начались конфликты в популярной группе.

Чуть позже Ольга Серябкина заявила, что несколько лет встречалась с Еленой Темниковой. По ее словам, у них была любовь. В свою очередь продюсер Максим Фадеев заявил, что он семейный человек и не обращает внимания на слова, которые говорят бывшие участницы коллектива.