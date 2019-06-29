«Детей хочу рожать!»: Успенская сделала неожиданное признание

Певица Любовь Успенская в Instagram сделала неожиданное признание. Она заявила, что мечтает о еще одном ребенке. При этом стоит напомнить, что исполнительнице уже 65 лет.

«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы, не спешите с внуками, я может ещё детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?» — заявила исполнительница.

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Отметим, что Любовь Успенская четыре раза была замужем. От первого брака в семнадцатилетнем возрасте она родила двух близнецов-мальчиков. Один из них умер при родах, а второй через несколько дней. В четвертом браке с бизнесменом Александром Плаксиным певица родила дочь Татьяну. В этом году девушке исполнится тридцать лет.

Кстати, в прошлом году с дочерью «королевы русского шансона» произошла неприятная история. Девушка упала с велосипеда и получила очень серьезные травмы. Успенская возила дочь по различным зарубежным клиникам и помогала ей восстанавливаться после тяжелых травм. Сейчас с Татьяной Плаксиной, которая прекрасно рисует, уже все хорошо. Успенская всегда отмечает в интервью с журналистами, что дочь — ее свет в оконце. Ради нее она готова пойти на любые жертвы.