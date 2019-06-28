Диана Арбенина призналась, почему не может выйти замуж

Диана Арбенина и ее дети – двойняшки Максим и Марта – живут в своем доме в Санкт-Петербурге. Певица многое делает ради наследников, которым уже исполнилось по девять лет, но человек, с которым она могла бы связать себя узами брака, так и не появился.
В новом выпуске программы «Однажды» на телеканале НТВ звездная артистка рассказала, что мечтает встретить вторую половинку.
«Если бы появился человек, который бы мне облегчил существование… Назовем это замужество. Да, наверное, я была бы, конечно, рада», – говорит Диана.
Жить не в одиночестве ей было бы намного легче и приятнее, однако за годы выступлений она стала настоящей заложницей собственной профессии. Не облегчает общение с потенциальными возлюбленными и непростой характер артистки.
«Мне кажется, очень сложно найти человека, который бы мог с этим смириться в полной мере. А потом – я очень сложная. Я вообще невыносимая», – объяснила Арбенина.
Напомним, солистка «Ночных снайперов» однажды уже была замужем. В 1993 году ее избранником стал лидер музыкального коллектива «Зимовье зверей» Константин Арбенин. Когда через некоторое время пара рассталась, Диана, в девичестве Кулаченко, решил оставить фамилию музыканта.
Телеканал НТВ покажет программу «Однажды» в субботу, в 16:20.