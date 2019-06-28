НОВОСТИ

Диана Арбенина призналась, почему не может выйти замуж

Неудачи в личной жизни певица связывает со своей профессией и непростым характером.

Диана Арбенина призналась, почему не может выйти замуж
Диана Арбенина. Фото: пресс-служба певицы

Диана Арбенина и ее дети – двойняшки Максим и Марта – живут в своем доме в Санкт-Петербурге. Певица многое делает ради наследников, которым уже исполнилось по девять лет, но человек, с которым она могла бы связать себя узами брака, так и не появился.

В новом выпуске программы «Однажды» на телеканале НТВ звездная артистка рассказала, что мечтает встретить вторую половинку.

«Если бы появился человек, который бы мне облегчил существование… Назовем это замужество. Да, наверное, я была бы, конечно, рада», – говорит Диана.

Жить не в одиночестве ей было бы намного легче и приятнее, однако за годы выступлений она стала настоящей заложницей собственной профессии. Не облегчает общение с потенциальными возлюбленными и непростой характер артистки.

«Мне кажется, очень сложно найти человека, который бы мог с этим смириться в полной мере. А потом – я очень сложная. Я вообще невыносимая», – объяснила Арбенина.

Напомним, солистка «Ночных снайперов» однажды уже была замужем. В 1993 году ее избранником стал лидер музыкального коллектива «Зимовье зверей» Константин Арбенин. Когда через некоторое время пара рассталась, Диана, в девичестве Кулаченко, решил оставить фамилию музыканта.

Телеканал НТВ покажет программу «Однажды» в субботу, в 16:20.

Диана Арбенина мечтает встретить вторую половинку. Фото: globallookpress.com
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Диана АрбениназамужествоНочные Снайперыпевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Диана Арбенина призналась, почему не может выйти замуж
Интересно?
Поделись с друзьями: