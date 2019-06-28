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Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Певица призналась, что исполнила все свои мечты.

Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк
Любовь Успенская живет в загородном доме. Фото: globallookpress.com

Любовь Успенская, ее четвертый муж Александр и дочь Татьяна живут в престижном коттеджном поселке. Загородную резиденцию певицы, которую скрывает от любопытных глаз трехметровый забор, можно назвать по-настоящему роскошной.

Площадь апартаментов звезды составляет порядка тысячи квадратных метров. Артистка разрешила побывать у себя дома съемочной группе программы «Однажды» и рассказала, какие дизайнеры работали над интерьером помещений, кто помогает ей поддерживать порядок в здании и многое другое.

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась. Как, впрочем, и все ее остальные желания.

«Я люблю жить на природе, дружу с природой. Этот дом как раз то, что я хотела. Я здесь, можно сказать, отдыхаю, прихожу в себя после тяжелого труда. У меня не было такого, чтобы я чего-то хотела, и это мечта осталась несбыточной. Все что я хотела в жизни, у меня все это реализовалось», – говорит Успенская.

Особняк Любови Успенской. Кадр из программы «Однажды» телеканала НТВ
Особняк Любови Успенской. Кадр из программы «Однажды» телеканала НТВ
Особняк Любови Успенской. Кадр из программы «Однажды» телеканала НТВ

Телеканал НТВ традиционно покажет программу «Однажды» в субботу, в 16:20.

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Любовь УспенскаяНТВособнякпрограмма "Однажды"

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Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк
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