Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Любовь Успенская, ее четвертый муж Александр и дочь Татьяна живут в престижном коттеджном поселке. Загородную резиденцию певицы, которую скрывает от любопытных глаз трехметровый забор, можно назвать по-настоящему роскошной.

Площадь апартаментов звезды составляет порядка тысячи квадратных метров. Артистка разрешила побывать у себя дома съемочной группе программы «Однажды» и рассказала, какие дизайнеры работали над интерьером помещений, кто помогает ей поддерживать порядок в здании и многое другое.

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась. Как, впрочем, и все ее остальные желания.

«Я люблю жить на природе, дружу с природой. Этот дом как раз то, что я хотела. Я здесь, можно сказать, отдыхаю, прихожу в себя после тяжелого труда. У меня не было такого, чтобы я чего-то хотела, и это мечта осталась несбыточной. Все что я хотела в жизни, у меня все это реализовалось», – говорит Успенская.

Телеканал НТВ традиционно покажет программу «Однажды» в субботу, в 16:20.