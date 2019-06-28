Бари Алибасов исключил из завещания первого солиста «На-на»

Первый солист «На-На» Валерий Юрин известен поклонникам не только исполнением самых главных хитов группы, но и многолетним конфликтом с Бари Алибасовым, длившемся без малого два десятка лет. Недавно певец раскрыл нелицеприятные подробности своей ссоры с продюсером.

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В новом выпуске программы «Однажды» на НТВ Юрин признался, что за работу в знаменитом коллективе не получил почти ничего. За пять лет выступлений Алибпсов выплачивал ему только «суточные». Артист ничего не мог себе купить, тогда как Бари получал, по его же словам, миллионы долларов.

«Те деньги, которые я зарабатывал, я отдавал ему, ничего не спрашивая», – вспоминает исполнитель.

В итоге Валерий решил уйти из группы. Но продюсер так и не отдал ему заработанные гонорары. Он заявил, что на эти деньги купил квартиру и сделал в ней отличный ремонт.

«Он говорит: «Деньги? А вот они, деньги. Вот наша квартира с тобой. Вот ремонт дорогой, за миллион долларов. Я же все сделал, как и обещал». Я тогда от наглости просто растерялся. Говорю: «Ну, ты гад». Все, и ушел», – рассказал Юрин.

В итоге продюсер извинился перед бывшим подопечным, а тот нашел в себе силы простить. Когда Алибасов едва не умер, случайно отравившись жидкостью для чистки труб, Юрин переживал за него не меньше, чем все остальные. Сам Бари Каримович отмечал, что в случае его смерти права на группу «На-На» отойдут ее участникам. Однако Валерия ждал новый неприятный сюрприз: продюсер исключил его из своего завещания.

«Смотрю, там меня нет. Но я особо не жалею, пускай забирают все, что хотят. Главное, чтобы он жив был и здоров. Дай Бог ему здоровья, и мы будем так же продолжать работать и дружить», – поделился Валерий Юрин.

Телеканал НТВ традиционно покажет программу «Однажды» в субботу, в 16:20.