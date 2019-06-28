Бывшая девушка Мамаева считает, что футболиста испортили деньги

Когда Павел Мамаев только начинал свою футбольную карьеру, он был совсем другим человеком. Как уверяет бывшая подруга спортсмена, его очень испортили деньги и популярность.

Юлия Евтух познакомилась и начала встречаться с Мамаевым, когда ему было 18 лет. По словам девушки, в то время он жил с отцом, матерью и сестрой, у семьи даже не было собственной квартиры. Футболист читал Библию, был внимательным со своей избранницей и заботился о ней. Даже ухаживал молодой человек красиво, а когда пара съехалась, решил завести собаку и кошку и даже хотел жениться на Юлии.

Все изменилось, когда Павлу начали выплачивать первые крупные гонорары. Как вспоминает Евтух, он немедленно приобрел дорогую иномарку, начал хвалиться перед друзьями брендовой одеждой. Но возлюбленной футболист отказывал во всем. Даже общие приятели замечали, что любой предмет его гардероба стоит больше, чем все вещи Юлии. Она продолжала ездить на учебу на метро, а ее бойфренд начал пропадать по стрип-клубам.

Спустя короткое время до девушки начали доходить слухи об изменах Мамаева. Она старалась не верить сплетням, пока однажды после недельного отъезда не обнаружила в квартире явственные следы пребывания соперницы.

«Тогда он сознался: мол, да, с ним жила девушка», – цитирует экс-избранницу Павла «СтарХит».

Пара рассталась после пяти лет совместной жизни. Евтух долго не хотела давать интервью о Мамаеве, но решила раскрыть детали этих отношений после драки, которую устроили Мамаев и Кокорин. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, сейчас футболисты отбывают назначенное судом наказание. Их лишили свободы за избиение чиновника, а также водителя известной телеведущей.