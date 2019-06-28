Зеленский дал звания Героев Украины ликвидаторам аварии на ЧАЭС

По решению Владимира Зеленского ликвидаторы аварии на ЧАЭС стали Героями Украины. Почетные звания от президента страны получили инженеры Алексей Ананенко и Валерий Беспалов, а также начальник смены Борис Баранов.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте украинского лидера, в ходе операций по ликвидации последствий аварии 1986 года сотрудникам станции нужно было спуститься в бассейн-барботер, полный радиоактивной воды. Для того, чтобы избежать контакта жидкости и расплавленного ядерного топлива, троим рабочим пришлось открыть запорные клапаны и опустошить бассейн.

Благодаря героизму инженеров ЧАЭС, повторного взрыва реактора удалось избежать. Эти кадры были художественно воссозданы в сериале HBO «Чернобыль».

«Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв», – говорится на сайте president.gov.ua.

Напомним, один из самых рейтинговых сериалов НВО в России был встречен с интересом и даже зрительским восторгом, но не всеобщим. Нашлись даже те, кто требовал запретить показ «Чернобыля» на территории нашей страны из-за того, что телешоу якобы порочит честь СССР.

Исполнителя главной роли Джареда Харриса не оставила равнодушным реакция российской общественности на сериал. Актер, сыгравший академика Легасова, считает, что причиной трагедии на АЭС стал режим, существовавший тогда в Советском Союзе. Современная Россия не имеет к нему никакого отношения и не должна винить себя за ошибки уже несуществующего государства.

Сценарист сериала Крейг Мазин объясняет критику тем, что «Чернобыль» снимали американцы.