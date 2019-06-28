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Юрий Шатунов обратился за медицинской помощью в Новороссийске

Перед концертом 45-летний певец почувствовал острую зубную боль.

Юрий Шатунов обратился за медицинской помощью в Новороссийске
Юрий Шатунов. фото: globallookpress.com

Юрий Шатунов для многих остается кумиром. Хиты 90-х в его исполнении «Белые розы», «Седая ночь», «Ну, что же ты» до сих пор можно услышать на вечеринках. Певец вырос в приюте, так как рано потерял маму, а его отец ушел из семьи. Теперь экс-солист группы «Ласковый май» обладает внушительным состоянием и живет в Мюнхене вместе с женой и двумя детьми. Он продолжает выступать с концертами.

Сейчас Шатунов радует поклонников своими выступлениями на Черноморском побережье. Билеты на его концерты были давно распроданы, поэтому в залах обычно нет ни одного свободного места. Однако одно из последних выступлений артиста оказалось под угрозой. Незадолго до выхода на сцену в Новосибирске у Юрия сильно заболел зуб. Певцу потребовалась помощь врачей, поэтому ему вызвали скорую.

«Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клёвые девчонки. Быстро всё организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял», — рассказал Шатунов.

Эту информацию подтвердил и его директор Аркадий Кудряшов. «Обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу», — поделился мужчина. Он отметил, что медики помогли артисту совершенно бесплатно.

Перед публикой Шатунов рассказал о случившемся и поблагодарил врачей, которые ему оперативно помогли, об этом пишет издание «Комсомольская правда». Отметим, что певец радует поклонников не только старыми песнями, но и новыми треками. Ранее Андрей Разин признался, что позволил бывшему подопечному исполнять хиты группы «Ласковый май» бесплатно. А за работу в коллективе Разин заплатил ему 10 миллионов долларов.

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«Ласковый май»состояние здоровьяэкстренная госпитализацияЮрий Шатунов

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Юрий Шатунов обратился за медицинской помощью в Новороссийске
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