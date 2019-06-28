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Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой

Анна Тарасова поделилась снимком новорожденного наследника с поклонниками.

Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
Анна Тарасова. фото: instagram.com/annatarasova

Как известно, у 84-летней Алисы Фрейндлих есть дочь Варвара от актера и режиссера Игоря Владимирова. Она пошла по стопам матери и стала актрисой. Сейчас у женщины есть уже свои взрослые дети: Никита и Анна. Последняя в 2017 году вышла замуж за Алексея Мышинского. Свадьбу она организовала в стиле сказки «Спящая красавица». Внучка Фрейндлих стала продюсером, но в светских кругах ее можно увидеть крайне редко.

В соцсетях Анна Тарасова чаще публикует красочные живописные фотографии. После бракосочетания на снимках с ней стал мелькать и ее избранник. О своих родственниках она никогда не забывает и регулярно поздравляет маму и бабашку с важными датами. А вот 28 июня поздравления начала принимать уже сама девушка. Анна поделилась радостной новостью — она родила первенца. В своем аккаунте в Instagram Тарасова разместила первый снимок новорожденного ребенка.

В кадр попали крохотные ручки малыша. Она предпочла скрыть имя и пол ребенка, но отметила, что он появился на свет 28.06.2019 в 1:55. Подписчики страницы продюсера были обрадованы и одновременно удивлены, так как внучке Фрейндлих удалось на протяжении девяти месяцев скрывать свое интересное положение. Ни одного снимка с округлившимся животом она не публиковала.

«Да ладнооо! Ура, поздравляю от всей души! Какие крутые новости», «Поздравляю! Будьте здоровы и счастливы!», «Поздравляем с маленьким чудом, сопящим рядышком под боком», «Ничего себе! Поздравляю», «Алисе Бруновне и вашей маме сердечные поздравления! Радостное событие в такой прекрасной семье, любимой всей страной», — множился комментариями пост Анны.

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Алиса ФрейндлихАнна Тарасовабеременность и родывнучка Алисы Фрейндлих

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Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
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