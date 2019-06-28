Лучше не рисковать: Меган с сыном пропустит половину турне в Африку

В Букингемском дворце подтвердили, что Меган Маркл с сыном пропустит часть турне по Южной Африке и принцу Гарри придется путешествовать одному. Турне герцога и герцогини Сассекских станет первым для Арчи.

Поездка намечена на осень 2019 года. Первая часть путешествия будет включать множество официальных визитов, которые чета нанесет вместе. Затем Гарри отправится в Анголу, Малави и Ботсвану. Супруга не станет его сопровождать.

больше по теме Поездка Меган Маркл и Арчи в Африку может сорваться На первый план вышли вопросы безопасности герцогини Сассекской и ее сына.

Хотя в Букингемском дворце не стали назвать причину, по которой Меган прервет турне, существуют определенные риски, которые объясняют подобное решение.

В Анголе и Малави, согласно отчету Международной ассоциации медпомощи туристам, высок риск подхватить малярию. «Риск заболеть малярией присутствует на территории всей страны, включая городские зоны», — предупреждают эксперты.

Кроме этого, большое количество перелетов и визитов могут утомить Меган и маленького Арчи, которому в тот момент будет четыре-пять месяцев.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри готовятся взять малыша Арчи в большое путешествие Августейшая пара намерена отправиться на другой континент.

Малыш Сассекс поедет в свое первое путешествие раньше, чем его дядя принц Уильям или кузен принц Джордж.

Джорджу было восемь месяцев, когда Кейт Миддлтон взяла его в путешествие по Австралии и Новой Зеландии, в то время как Уильям совершил свое первое королевское турне, когда ему было девять месяцев, пишет Express.co.