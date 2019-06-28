НОВОСТИ

Лучше не рисковать: Меган с сыном пропустит половину турне в Африку

Часть путешествия принцу Гарри придется совершить в одиночку.

Лучше не рисковать: Меган с сыном пропустит половину турне в Африку
Меган Маркл посетить лишь половину мероприятий в Африке. Фото: Global Look Press

В Букингемском дворце подтвердили, что Меган Маркл с сыном пропустит часть турне по Южной Африке и принцу Гарри придется путешествовать одному. Турне герцога и герцогини Сассекских станет первым для Арчи.

Поездка намечена на осень 2019 года. Первая часть путешествия будет включать множество официальных  визитов, которые чета нанесет вместе. Затем Гарри отправится в Анголу, Малави и Ботсвану. Супруга не станет его сопровождать.

Хотя в Букингемском дворце не стали назвать причину, по которой Меган прервет турне, существуют определенные риски, которые объясняют подобное решение.

В Анголе и Малави, согласно отчету Международной ассоциации медпомощи туристам, высок риск подхватить малярию. «Риск заболеть малярией присутствует на территории всей страны, включая городские зоны», — предупреждают эксперты.

Кроме этого, большое количество перелетов и визитов могут утомить Меган и маленького Арчи, которому в тот момент будет четыре-пять месяцев.

Малыш Сассекс поедет в свое первое путешествие раньше, чем его дядя принц Уильям или кузен принц Джордж.

Джорджу было восемь месяцев, когда Кейт Миддлтон взяла его в путешествие по Австралии и Новой Зеландии, в то время как Уильям совершил свое первое королевское турне, когда ему было девять месяцев, пишет Express.co.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорАфрикаБританская королевская семьязаграничные путешествияМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостипринц Гарри

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лучше не рисковать: Меган с сыном пропустит половину турне в Африку
Интересно?
Поделись с друзьями: