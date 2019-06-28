Галкин опроверг информацию о своем участии в «Брате-3»

Не так давно актер и шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается приступить к съемкам третьей части культового фильма «Брат». Предыдущие части картины, в которых снялся Сергей Бодров, стали культовыми. Новость о съемках нового фильма вызвала резонанс в обществе. Многие оказались против этой идеи. Поклонники картины считают, что Барецкий не сможет повторить успех Алексея Балабанова, который был режиссером первых двух частей картины.

Самого Стаса не смутили отрицательные высказывания ни Виктора Сухорукова, ни Сергея Бодрова-старшего. Более того, в интервью он признался, что у него появилось много спонсоров, поэтому для съемок в фильме будут привлечены известные артисты. Свое участие в съемках уже подтвердили Никита Джигурда, Бари Алибасов, а также Кирилл Терешин, многим известный как «Мистер Синтол». Более того, Барецкий отметил, что недавно поговорил с Максимом Галкиным и тот тоже оказался не против сняться в новой части «Брата».

«Конечно, может и отказаться в последний момент, но я всё же надеюсь, что не откажется», — отметил режиссер.

Он также наделся, что шоумен уговорит и Аллу Пугачеву принять участие в съемках. Тогда бы, по словам Барецкого, они сыграли пару.

Портал Teleprogramma.pro связался с Галкиным, чтобы лично у него узнать, будет ли он сниматься в «Брате-3». Ответ артиста оказался однозначным: «Нет, не буду». Он не стал объяснять, почему не хочет поучаствовать в съемках фильма. Вполне возможно, что у телеведущего просто не оказалось свободного времени для этого проекта. Сейчас он отдыхает в теплых краях, но начиная с июля и до начала осени Максим планирует гастролировать. График концертов размещен на его сайте. Ранее сам Барецкий поведал, что съемки фильма стартуют как раз в июле.

Примечательно, что Галкин в комментарии нашему изданию обмолвился, что «не знаком с Барецким». Это наводит на мысли, что режиссер слукавил, когда сказал, что попросил шоумена поговорить с Аллой Борисовной о возможном участии в съемках.