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Экс-барабанщика Guns N’ Roses госпитализировали с ножевым ранением

К счастью, жизни Стивена Адлера ничего не угрожает.

Экс-барабанщика Guns N’ Roses госпитализировали с ножевым ранением
Стивен Адлер попал в больницу. Фото: Global Look Press

Бывшего барабанщика Guns N’ Roses Стивена Адлера экстренно госпитализировали после того, как он ранил себя ножом в живот.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что кто-то позвонил в службу спасения 911 из дома музыканта в Лос-Анджелесе и сообщил, что мужчина нанес сам себе удар холодным оружием в живот.

Когда на место происшествия прибыли полицейские и парамедики, они обнаружили раненого музыканта.

По словам одного из инсайдеров, барабанщика отвезли в больницу. Сообщается, что ранение угрозы для жизни барабанщика не представляет. В полиции заявили, что Адлер нанес повреждение себе сам — других подозреваемых нет.

Адлер на протяжении многих лет открыто боролся с наркотической зависимостью. Его выгнали из Guns N’ Roses из-за его пристрастия к запрещенным веществам в 1990 году. Тем не менее, его имя попало в Зал славы рок-н-ролла в составе группы в 2012 году.

Адлер также появлялся в качестве героя на нескольких телепрограммах, посвященных проблемам наркомании. В частности, он был участником второго и пятого сезона шоу «Рехаб для звезд с доктором Дрю», пишет TMZ.

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Экс-барабанщика Guns N’ Roses госпитализировали с ножевым ранением
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