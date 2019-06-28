Экс-барабанщика Guns N’ Roses госпитализировали с ножевым ранением

К счастью, жизни Стивена Адлера ничего не угрожает.

Бывшего барабанщика Guns N’ Roses Стивена Адлера экстренно госпитализировали после того, как он ранил себя ножом в живот.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что кто-то позвонил в службу спасения 911 из дома музыканта в Лос-Анджелесе и сообщил, что мужчина нанес сам себе удар холодным оружием в живот.

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Когда на место происшествия прибыли полицейские и парамедики, они обнаружили раненого музыканта.

По словам одного из инсайдеров, барабанщика отвезли в больницу. Сообщается, что ранение угрозы для жизни барабанщика не представляет. В полиции заявили, что Адлер нанес повреждение себе сам — других подозреваемых нет.

Адлер на протяжении многих лет открыто боролся с наркотической зависимостью. Его выгнали из Guns N’ Roses из-за его пристрастия к запрещенным веществам в 1990 году. Тем не менее, его имя попало в Зал славы рок-н-ролла в составе группы в 2012 году.

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Адлер также появлялся в качестве героя на нескольких телепрограммах, посвященных проблемам наркомании. В частности, он был участником второго и пятого сезона шоу «Рехаб для звезд с доктором Дрю», пишет TMZ.