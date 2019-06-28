Гарри поддержал Меган в нежелании играть по правилам королевской семьи

Новоиспеченная герцогиня неуютно чувствует себя в Лондоне. Но любящий муж всегда готов поддержать ее.

Недавно Сеть облетела новость, что герцоги Сассекские и Кембриджские разрывают отношения в сфере благотворительности. Cо слов инсайдеров, причиной разлада между парами стало поведение Меган.

больше по теме Стало известно о причине разногласий между Маркл и Миддлтон Семьи герцогов совсем не случайно разорвали отношения в сфере благотворительности.

Ранее СМИ сообщали, что Меган хотела принимать больше участия в делах фонда и возглавлять ряд проектов, но Кейт отказывалась передать ей часть своих полномочий, настаивая, что она начала заниматься ими раньше.

К концу недели появились новые подробности. US Weekly, со ссылкой на источник во дворце, сообщил, что Гарри поддержал решение своей жены и посоветовал ей смотреть на ситуацию проще.

больше по теме Британский певец впервые прокомментировал флирт с незамужней Меган Их невинная переписка имела место незадолго до знакомства Маркл с принцем Гарри.

Он также добавил, что Маркл не намерена подчиняться правилам королевского двора и планирует и дальше действовать по своему усмотрению.

«Меган трудно в Лондоне. Хотя теперь именно это ее новая жизнь, она рассуждает так: «Что ж, если мне это понравится, я буду это делать, а если нет, то нет. Я не стану играть по их правилам», — заявил инсайдер.