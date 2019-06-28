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Врач Алибасова боится рассказывать о состоянии продюсера

По словам доктора, любое его интервью может обернуться против него.

Врач Алибасова боится рассказывать о состоянии продюсера
Врач Алибасова не хочет общаться с прессой/globallookpress.com

Лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, заведующий научным отделением лечения острых отравлений «Склифа» Михаил Поцхверия заявил, что боится давать какие-либо комментарии относительно здоровья звездного пациента. Как он заметил, любое его высказывание будет интерпретировано против него самого.

Бари Алибасов
Врач Алибасова не распространяется о его состоянии/globallookpress.com

Он сказал, что за всеми официальными комментариями нужно звонить в Департамент здравоохранения столицы. При этом врач очень удивился, что сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасов-младший дал согласие на разглашение всех данных относительно состояния своего отца. Как отметил врач, сын Алибасова не имеет никакого права давать ему или не давать разрешение на общение с прессой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что не так давно известный врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев рассказывал, что Алибасов при столь серьезных ожогах пищевода должен был на всю жизнь остаться инвалидом. Его поразило, как быстро продюсер пришел в норму. Когда о словах врача узнал Бари Алибасов, то предложил лишить того звания доктора наук.

Недавно пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер полностью оправился от последствий отравления. Он полон творческих планов. И в ближайшее время готов поделиться ими с общественностью.

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Врач Алибасова боится рассказывать о состоянии продюсера
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