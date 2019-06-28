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Лобода поделилась записью из ЗАГСа после слухов о свадьбе

На кадрах можно увидеть ее старшую дочь, поздравляющую молодоженов.

Лобода поделилась записью из ЗАГСа после слухов о свадьбе
Лобода посетила один из ЗАГСов/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в сторис Instagram разместила запись, сделанную в одном из ЗАГСов. На кадрах можно увидеть молодоженов. Судя по всему, это друзья певицы. Их поздравляет с важным событием в жизни ее старшая дочь восьмилетняя Евангелина. На заднем плане можно увидеть фотографа, который делает снимки молодоженов. Сама Светлана Лобода, судя по всему, снимает происходящее на камеру своего сотового телефона.

Старшая дочь Лободы Евангелина
Дочь Лободы поздравила молодоженов/instagram.com/lobodaofficial/

Отметим, что чуть раньше в Сети на страничке яркой исполнительницы появилась фотография. Светлана Лобода вместе с дочкой сидела в машине. Снимок она подписала достаточно оригинально, заинтриговав поклонников. «Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — рассказывала она. При этом она поставила хештег «Пора замуж».

В Сети сразу же поползли слухи, что певица таким образом намекает на свою скорую свадьбу. Впрочем, это оказалось, как теперь выясняется, неправдой. Лобода просто разыграла поклонников.

Отметим, что чуть больше года назад Светлана Лобода во второй раз стала мамой. На свет появилась ее вторая дочка Тильда. При этом звезде приписывают роман с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. Сама она не подтверждает эту информацию, хотя именно он забирал ее прошлой весной из роддома.

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Лобода поделилась записью из ЗАГСа после слухов о свадьбе
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