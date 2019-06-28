НОВОСТИ

Бари Алибасов полностью восстановился после отравления

По словам пиар-директора Вадима Горжанкина, продюсер полон творческих планов.

Бари Алибасов полностью восстановился после отравления
Бари Алибасов восстановился после отравления "Кротом"/globallookpress.com

Пиар-директор продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что его подопечный полностью восстановился после отравления ядовитым веществом «Крот». Сейчас он чувствует себя прекрасно и полон творческих планов, которыми поделится с общественностью в самое ближайшее время.

Бари Алибасов
Алибасов полон творческих планов/globallookpress.com

Горжанкин отметил, что никакого «спектакля», как писали многие СМИ, с отравлением продюсера разыграно не было. Как сказал пиар-директор, уже официально доказано, что Бари Алибасов отравился «Кротом». У пиар-директора на руках есть все заключения врачей, в которых это подтверждено.

Горжанкин также пояснил, почему так подробно рассказывал о здоровье продюсера группы «НА-НА». По его утверждению, он, конечно, мог бы молчать, но в данном случае было принято решение информировать общественность о здоровье Бари Алибасова, чтобы не возникало разных сплетен. Впрочем, как он сказал, этого избежать все равно не удалось, сообщает «РИА Новости».

Отметим, что недавно стало известно, что Алибасов собирается принять участие в съемках фильма «Брат-3» Стаса Барецкого. Какую роль он сыграет, пока не уточняется.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиВадим Горжанкинтворческие планы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бари Алибасов полностью восстановился после отравления
Интересно?
Поделись с друзьями: