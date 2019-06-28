Бари Алибасов полностью восстановился после отравления

Пиар-директор продюсера группы «НА-НА» Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что его подопечный полностью восстановился после отравления ядовитым веществом «Крот». Сейчас он чувствует себя прекрасно и полон творческих планов, которыми поделится с общественностью в самое ближайшее время.

Горжанкин отметил, что никакого «спектакля», как писали многие СМИ, с отравлением продюсера разыграно не было. Как сказал пиар-директор, уже официально доказано, что Бари Алибасов отравился «Кротом». У пиар-директора на руках есть все заключения врачей, в которых это подтверждено.

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Горжанкин также пояснил, почему так подробно рассказывал о здоровье продюсера группы «НА-НА». По его утверждению, он, конечно, мог бы молчать, но в данном случае было принято решение информировать общественность о здоровье Бари Алибасова, чтобы не возникало разных сплетен. Впрочем, как он сказал, этого избежать все равно не удалось, сообщает «РИА Новости».

Отметим, что недавно стало известно, что Алибасов собирается принять участие в съемках фильма «Брат-3» Стаса Барецкого. Какую роль он сыграет, пока не уточняется.