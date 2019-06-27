Экс-солистка «Тату» Лена Катина опасается за собственную жизнь

Лена Катина не в первый раз сталкивается с угрозами во время гастролей. Однако недавний случай заставил разволноваться как экс-солистку «Тату», так и её близких. Некий мужчина угрожает певице, что убьёт её, если она отправится на концерт в Польшу 13 июля.
Незнакомец рассылал сообщения Катиной, её продюсеру, супругу, маме и некоторым членам фан-клуба. Бывшая солистка «Тату» решила не отменять концерт, но усилила меры безопасности.
Певица подала заявление в полицию и решила усилить охрану. Катина предупредила всех о том, что возможно нападение во время концерта. Угрозы мужчины певице напоминают фильм «Телохранитель». Она переживает, что незнакомец может отказаться с психическими отклонениями. Артистка старается сохранять спокойствие, но нервы сдают. После угроз ей стали сниться кошмары.
«Была кромешная тьма (во сне). Попытавшись подняться, я вдруг осознала, что вокруг себя вижу огромные буквы алфавита, а сама лежу на палке у основания «П». П — Польша. Проснулась в холодном поту», — рассказала Лена Катина порталу «СтарХит».