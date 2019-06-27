Садальский раскрыл последнюю волю скончавшейся Аллы Покровской

В четверг, 27 июня, близкие и поклонники простились с Аллой Покровской. После гражданской панихиды в МХТ имени Чехова состоялось отпевание актрисы, после чего ее проводили в последний путь на Троекуровском кладбище.

больше по теме Садальский вспомнил, как признавался в любви Алле Покровской Актер принес соболезнования семье прославленной коллеги по сцене.

В числе других известных деятелей театра и кино проститься с Аллой Борисовной пришел Станислав Садальский. Актер опубликовал в Instagram несколько кадров с траурных мероприятий и раскрыл последнюю волю скончавшейся коллеги.

Как рассказал Садальский, он смог поговорить с сыном актрисы Михаилом Ефремовым.

«Спросил у Миши Ефремова, почему хоронят не с папой на Новодевичьем? Миша сказал: «Она хотела с мамой…» — написал Садальский в своем блоге.

Ранее в ходе церковной церемонии артист запустил в Instagram прямой эфир из храма Софии Премудрости Божией. На кадрах можно увидеть проводящего обряд священника, гроб с телом Покровской и тех, кто пришел проводить ее.

Народная артистка РСФСР умерла 25 июня после продолжительной болезни на 82-м году жизни. Всего за год до смерти Алла Покровская пришла на могилу матери. В то время актриса уже с трудом передвигалась и даже не смогла подойти близко к могилам.