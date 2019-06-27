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Садальский раскрыл последнюю волю скончавшейся Аллы Покровской

Актер рассказал о прощании с прославленной народной артисткой.

Садальский раскрыл последнюю волю скончавшейся Аллы Покровской
Алла Покровская скончалась в 81 год. Фото: globallookpress.com

В четверг, 27 июня, близкие и поклонники простились с Аллой Покровской. После гражданской панихиды в МХТ имени Чехова состоялось отпевание актрисы, после чего ее проводили в последний путь на Троекуровском кладбище.

В числе других известных деятелей театра и кино проститься с Аллой Борисовной пришел Станислав Садальский. Актер опубликовал в Instagram несколько кадров с траурных мероприятий и раскрыл последнюю волю скончавшейся коллеги.

Как рассказал Садальский, он смог поговорить с сыном актрисы Михаилом Ефремовым.

«Спросил у Миши Ефремова, почему хоронят не с папой на Новодевичьем? Миша сказал: «Она хотела с мамой…» — написал Садальский в своем блоге.

Ранее в ходе церковной церемонии артист запустил в Instagram прямой эфир из храма Софии Премудрости Божией. На кадрах можно увидеть проводящего обряд священника, гроб с телом Покровской и тех, кто пришел проводить ее.

Фото: Instagram@stassadal

 

Фото: Instagram@stassadal
Фото: Instagram@stassadal

Народная артистка РСФСР умерла 25 июня после продолжительной болезни на 82-м году жизни. Всего за год до смерти Алла Покровская пришла на могилу матери. В то время актриса уже с трудом передвигалась и даже не смогла подойти близко к могилам.

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Алла ПокровскаяМихаил ЕфремовСтанислав СадальскийУмерла Алла Покровская

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Садальский раскрыл последнюю волю скончавшейся Аллы Покровской
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