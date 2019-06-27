Ольга Казаченко прокомментировала слухи о романе сыном Джигарханяна

Девушка призналась, что знает мужчину уже давно и испытывает к нему симпатию.

На протяжении нескольких лет Вадим Казаченко выяснял отношения на ток-шоу со своей женой Ольгой, когда она объявила о своей беременности. Тогда девушка обвинила певца в том, что он выгнал ее из дома, когда она была уже в положении и заставлял сделать аборт. До сих пор экс-супруги находятся в ссоре. Вадим живет с новой женой Ириной Аманти, а Ольга воспитывает двухлетнего сына Филиппа.

А недавно девушка опубликовала снимок с импозантным мужчиной. В кадре она была запечатлена в облегающем платье за столиком в ресторане. Кавалером Ольги оказался пасынок Армена Джигарханяна Степан. В СМИ появилась информация, что девушка крутит роман с 53-летним мужчиной. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Казаченко, чтобы выяснить, какие отношения ее связывают со Степаном.

Ольга призналась, что знает сына Татьяны Власовой уже много лет. По словам девушки они несколько раз пересекались на съемках. Тогда-то у них и завязалось общение. Даже расстояние не мешает им. Как известно, Степан живет в Лас-Вегасе, но частенько приезжает в Москву. Во время его недавнего визита Казаченко с ним и встретилась.

«Какая-то симпатия, возможно, и присутствует, а почему нет? Мы тоже живые люди! В любом случае, мы не обязаны об этом ни перед кем отчитываться», — высказалась девушка.

Она отметила, что фото со Степаном вызвало огромный резонанс. По словам Ольги, ей стали писать много сообщений. Одни поклонники попросили ее опасаться мужчину, а другие заверили, что они прекрасная пара. Однако сама девушка утверждает, что их связывает только дружба.