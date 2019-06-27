Испанский футбольный клуб на 48 часов арендовал Ольгу Бузову

В ближайшие выходные телеведущая станет игроком "Барселоны" и будет соблюдать режим, наравне с Месси и Пике.

Ольга Бузова последние два года трудится не только в роли ведущей «Дома-2», но и в качестве певицы. Армия поклонников девушки неустанно растет. Выпустив ряд хитов и сняв клип с Джереми Миксом, она смогла расположить к себе такую звезду, как Филипп Киркоров. С теплотой относится к ней Александр Овечкин, Егор Крид и другие известные персоны. Однако сердце Ольги до сих пор свободно. Этой осенью она примет участие в реалити-шоу вместе с Тимуром Батрудиновым, где они должны будут помочь друг другу найти вторую половинку.

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Тем временем Бузова активно занимается карьерой. Порой в один день она может выступить на трех разных площадках. Но похоже, что планов на грядущие выходные у девушки не было. Спонсор футбольного клуба «Барселона» компания Beko разместила в Instagram пост, в котором предложила поп-звезде на 48 часов стать частью испанского клуба. К удивлению пользователей, Ольга согласилась.

«Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку», — написала она в комментариях.

Вскоре организаторы сообщили, что уже в ближайшую субботу, 29 июня, Бузова станет игроком «Барселоны» и сможет примерить на себя роль профессионального футболиста. Отмечается, что при этом ей придется соблюдать «режим дня Месси и Пике». Девушке предстоит встать рано утром, побывать на полноценной тренировке и соблюсти другие нюансы жесткого графика спортсменов.

Кстати, недавно Бузова запустила флешмоб «Стирай отговорки». Телеведущая предложила поклонникам писать, в чем им нужна помощь. В ближайшее время она выберет несколько человек и поможет им добиться успеха. А пока вдоволь упивается им сама, планируя выходные в Барселоне.