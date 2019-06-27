НОВОСТИ

Аллу Покровскую похоронили недалеко от могилы Юлии Началовой

Проститься с актрисой пришло много ее коллег.

Аллу Покровскую похоронили недалеко от могилы Юлии Началовой
Аллу Покровскую похоронили на Троекуровском кладбище/globallookpress.com

Актрису Аллу Покровскую похоронили на Троекуровском кладбище столицы недалеко от могилы певицы Юлии Началовой. Проститься с ней пришли друзья, коллеги и простые жители Москвы, которые обожали ее творчество.

Алла Покровская
Покровскую похоронили около Началовой/globallookpress.com

Отметим, что отпевание Аллы Покровской проходило в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Актриса будет покоиться около бабушки Михаила Ефремова Анны Некрасовой. Соответственно, Покровской она приходится мамой. На этом настоял сам Ефремов.

Любопытно, что примерно за год до своей смерти Алла Покровская в сопровождении близких навещала могилу матери. Об этом рассказал ее коллега Авангард Леонтьев. По его словам, в той поездке он сопровождал актрису, которой было уже тяжело передвигаться. Актриса даже не могла подойти близко к могилам. Настолько ей было тяжело ходить, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что Алла Покровская умерла в возрасте 81 года. В последнее время она находилась в реанимации. Сын постоянно ее навещал. Врачи не могли сделать актрисе переливание крови. У нее бы просто не выдержало сердце. У Покровской был целый букет болезней. Особенно сильно ее беспокоила печень.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПокровскаяТроекуровское кладбищеУмерла Алла ПокровскаяЮлия Началова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Аллу Покровскую похоронили недалеко от могилы Юлии Началовой
Интересно?
Поделись с друзьями: