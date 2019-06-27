Аллу Покровскую похоронили недалеко от могилы Юлии Началовой

Актрису Аллу Покровскую похоронили на Троекуровском кладбище столицы недалеко от могилы певицы Юлии Началовой. Проститься с ней пришли друзья, коллеги и простые жители Москвы, которые обожали ее творчество.
Отметим, что отпевание Аллы Покровской проходило в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Актриса будет покоиться около бабушки Михаила Ефремова Анны Некрасовой. Соответственно, Покровской она приходится мамой. На этом настоял сам Ефремов.
Любопытно, что примерно за год до своей смерти Алла Покровская в сопровождении близких навещала могилу матери. Об этом рассказал ее коллега Авангард Леонтьев. По его словам, в той поездке он сопровождал актрису, которой было уже тяжело передвигаться. Актриса даже не могла подойти близко к могилам. Настолько ей было тяжело ходить, сообщает портал Dni.ru.
Добавим, что Алла Покровская умерла в возрасте 81 года. В последнее время она находилась в реанимации. Сын постоянно ее навещал. Врачи не могли сделать актрисе переливание крови. У нее бы просто не выдержало сердце. У Покровской был целый букет болезней. Особенно сильно ее беспокоила печень.