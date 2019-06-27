Аллу Покровскую похоронили недалеко от могилы Юлии Началовой

Актрису Аллу Покровскую похоронили на Троекуровском кладбище столицы недалеко от могилы певицы Юлии Началовой. Проститься с ней пришли друзья, коллеги и простые жители Москвы, которые обожали ее творчество.

Отметим, что отпевание Аллы Покровской проходило в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Актриса будет покоиться около бабушки Михаила Ефремова Анны Некрасовой. Соответственно, Покровской она приходится мамой. На этом настоял сам Ефремов.

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Любопытно, что примерно за год до своей смерти Алла Покровская в сопровождении близких навещала могилу матери. Об этом рассказал ее коллега Авангард Леонтьев. По его словам, в той поездке он сопровождал актрису, которой было уже тяжело передвигаться. Актриса даже не могла подойти близко к могилам. Настолько ей было тяжело ходить, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что Алла Покровская умерла в возрасте 81 года. В последнее время она находилась в реанимации. Сын постоянно ее навещал. Врачи не могли сделать актрисе переливание крови. У нее бы просто не выдержало сердце. У Покровской был целый букет болезней. Особенно сильно ее беспокоила печень.