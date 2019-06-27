Племянница принцессы Дианы вышла в свет в струящемся белом платье

28-летняя Китти Спенсер (Kitty Spencer) является старшей дочерью графа Чарльза Спенсера и племянницей принцессы Дианы. Одно время о девушке мало писали в СМИ, но с тех пор, как у нее завязался роман с бизнесменом, владельцем бренда Whistles, Майклом Льюисом, ее имя не сходит с обложек журналов. Мужчина обладает внушительным состоянием, но при этом старше светской львицы на 32 года. Похоже, что это совершенно не смущает саму девушку, так как недавно она обручилась со своим избранником.

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А на днях Китти стала звездой летней вечеринки в Кенсингтонских садах. Мероприятие прошло на территории лондонской галереи Serpentine. Среди гостей племянница леди Ди появилась в легком струящемся белом платье со шлейфом. Романтичный образ Спенсер дополнила небольшими сережками и браслетом. Многие отметили, что платье девушки напоминало свадебный наряд. Волосы она собрала в пучок, а зелено-голубые глаза подчеркнула коричневыми тенями.

Отметим, что аристократка появилась на мероприятии без своего жениха. Возможно, что миллионер просто не захотел появляться на публике с молодой особой, чтобы не вызывать много вопросов, пока они не сочетаются браком. К слову, Китти не так давно снялась для мексиканской версии журнала Grazia. Она рассказала в интервью, что планирует создать собственный люксовый бренд. Также девушка мечтает сняться в фильме.

Добавим, что у Спенсер особая любовь к белому цвету. Именно наряды этого оттенка она чаще всего выбирает, когда появляется на различных мероприятиях. Почти год назад на светском рауте у озера Комо аристократка появилась в белом платье с кружевами. Многие считают, что красоту и грацию она унаследовала от своей тети.