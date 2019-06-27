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Садальский поделился фотографиями с похорон Аллы Покровской

Актриса ушла из жизни в возрасте 81 года.

Садальский поделился фотографиями с похорон Аллы Покровской
Садальский стихами простился с Аллой Покровской/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский простился с коллегой по цеху актрисой Аллой Покровской. Кроме того, он разместил серию фотографий с траурного мероприятия, которое состоялось 27 июня в МХТ, где служила актриса. На кадрах можно увидеть родных, близких и коллег Аллы Покровской. На экране в театре показывали ее фотографии времен молодости. Мать актера Михаила Ефремова была обожаема огромным количеством людей.

Садальский привел строчки из стихотворения поэта Бориса Рыжего. Там есть слова: «Мы насовсем прощаемся… В России расстаются навсегда. В России друг от друга города столь далеки, что вздрагиваю я, шепнув «прощай».

Алла Покровская ушла из жизни в возрасте 81 года. Последние две недели она находилась в реанимации. Сын Михаил Ефремов каждый день приезжал к ней в больницу. Актер отмечал, что состояние матери было критическое. Врачи сделали все, что могли. По его словам, мать нуждалась в переливании крови, но из-за проблем с печенью она бы не перенесла эту процедуру.

Алла Покровская была замужем за Олегом Ефремовым, который ушел из жизни 19 лет назад. Последней значимой ролью в кино стала для актрисы картина «Высоцкий: спасибо, что живой».

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Алла ПокровскаяМихаил ЕфремовОлег ЕфремовСтанислав СадальскийУмерла Алла Покровская

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Садальский поделился фотографиями с похорон Аллы Покровской
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