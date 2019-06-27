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Дочь Тимати и Шишковой стала звездой модного показа в Сочи

Пятилетняя Алиса впервые попробовала свои силы в качестве модели.

Дочь Тимати и Шишковой стала звездой модного показа в Сочи
Тимати с дочкой Алисой. фото: instagram.com/timatiofficial/

Недавно стало известно, что возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова беременна. Сейчас она находится на шестом месяце. С наступлением лета девушка уехала поближе к океану, чтобы в спокойствии провести время с возлюбленным. У артиста уже есть дочка Алиса от бывшей избранницы Алены Шишковой. Пятилетняя девочка занимается балетом. Отец часто берет ее с собой в поездки, а также не жалеет денег на игрушки и другие презенты для наследницы.

Так как родители Алисы очень заняты, с девочкой много времени проводит мама Тимати Симона Юнусова. На днях она поделилась кадрами с модного шоу «Цирк дю Солей», которое состоялось в Сочи на курорте Роза Хутор. Женщина представила свою коллекцию одежды «Хиппи», которую выпускает совместно с брендом Dnk. Дочка рэпера выступила в роли модели. Для девочки этот опыт выхода на подиум стал первым.

Девочка прошлась перед публикой, а затем села на край подиума с другими моделями и махала всем рукой. Ранее Симона Юнусова рассказала, почему ее всегда вдохновляли хиппи.

«Мне нравилась романтика этого движения… Помню свои первые расклешенные джинсы, белую марлевку и босоножки на пробковой платформе. Ох и хороша же я была! Прошло много лет, и так захотелось увидеть всё это на Алисе, что родилась коллаборация», — написала она в соцсети.

Дочь Тимати на показе в Сочи
фото: instagram.com/simona280/

Похоже, что Тимати не смог присутствовать на показе. Сейчас он заботится о беременной возлюбленной. Однако несколько недель назад рэпер вместе с Шишковой побывал на отчетном концерте дочери. К слову, у модели хорошие отношения с его новой избранницей. При этом она не скрывает, что дружбы между ними нет. По словам Алены, она уверена, что ее дочка станет прекрасной сестренкой, но пока малышка не знает, что в семье рэпера грядет пополнение.

Дочь Тимати на показе
Дочь Тимати в наряде
из коллекции своей бабушки. фото: instagram.com/simona280/
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Дочь Тимати и Шишковой стала звездой модного показа в Сочи
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