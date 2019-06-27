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Голубоглазая блондинка: в Сети сравнили детские фото Купера и его дочери

Малышка Лея все больше становится похожей на знаменитого папу.

Голубоглазая блондинка: в Сети сравнили детские фото Купера и его дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Globallookpress.com

Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно окончательно расстались, но не пропадают со страниц светской хроники. Звезды не забывают о разделении обязанностей в вопросе воспитания общей дочери.

Ирина с дочерью регулярно попадают в объективы папарацци. Модель старается стильно одевать девочку, иногда они появляются в нарядах одной марки. Недавно поклонникам бывшей пары удалось раздобыть детскую фотографию Купера, после чего стало понятно, на кого похожа Лея.

«Папина дочка», «Да это же маленький Брэдли», «Это два маленьких Брэдли», «Кажется, Ирина тут вовсе ни при чем», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что, несмотря на потрясающее сходство, Купер проводит с дочерью меньше времени, чем Ирина. Кроме того, с Леей нянчится русская бабушка, которая часто прилетает к дочери в гости. Совсем недавно мама Шейк вновь гостила у нее. А вот общается ли с малышкой мама Купера, неизвестно. Во всяком случае папарацци ни разу не видели их на прогулках или в общественных местах.

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Голубоглазая блондинка: в Сети сравнили детские фото Купера и его дочери
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