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Умер звезда фильма «Неприкасаемые» Билли Драго

Артист, известный по ролям преступников, маньяков и убийц, скончался в возрасте 73 лет.

Умер звезда фильма «Неприкасаемые» Билли Драго
Умер "главный гангстер, маньяк и убийца" Голливуда Билли Драго. Кадр из фильма "Неприкасаемые" (1987)

Ушел из жизни звезда криминального триллера об Аль Капоне «Неприкасаемые» Билли Драго. Актер, снявшийся в более, чем ста фильмах, умер в возрасте 73 лет. Причиной смерти стал инсульт.

До поступления на факультет журналистики Драго был каскадером. После окончания университета он работал на радио. Свою актерскую карьеру начал в 1970-х.

В 1987 году вышла криминальная драма Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» с участием Драго, где его партнерами по площадке стали такие звезды, как Кевин Костнер, Шон Коннери, Энди Гарсиа и Роберт Де Ниро.

В фильме актер сыграл одного из ключевых помощников Аль Капоне — гангстера по имени Фрэнка Нитти.

Актер также запомнился зрителю по съемкам в таких сериалах, как «Крутой Уокер» (индеец Бегущий Волк), «Зачарованные» (Барбас), «Секретные материалы», «Сверхъестественное» (Доктор Бентон), а также во многих хоррорах. Одним из последних стал проект «У холмов есть глаза».

Актер также любил музыку и снялся в клипе Майкла Джексона «You Rock My World» в 2001 году.

Артист потерял жену, актрису Сильвану Гальярдо в январе 2012 года. У него остался сын, тоже актер, Дэррен Юджин Берроуз, пишет Mirror.

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Умер звезда фильма «Неприкасаемые» Билли Драго
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