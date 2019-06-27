Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года. К артисту постоянно подходили друзья и коллеги со словами соболезнований. Актер осиротел. Его отец Олег Ефремов скончался 2000 году.

Отметим, что прощание со знаменитой актрисой Аллой Покровской прошло в Московском художественном театре. В почетном карауле стояли ученики и коллеги.

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Слова поддержки Михаилу Ефремову выразили Александр Калягин, Лия Ахеджакова, Ирина Апексимова, Андрей Мягков, Владимир Машков, Сергей Женовач, Евгений Миронов и многие другие знаменитости, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, Алла Покровская серьезно болела. Последние две недели, как рассказал ее единственный сын, актриса находилась в реанимации. Михаил Ефремов каждый день навещал мать. Он заметил, что врачи сделали все возможное, чтобы продлить ей жизнь.