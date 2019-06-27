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Москва простилась с народной артисткой Аллой Покровской

На панихиде в МХТ имени Чехова собрались родные, поклонники актрисы и знаменитые деятели театра и кино.

Москва простилась с народной артисткой Аллой Покровской
В столице прощаются с Аллой Борисовной Покровской. Фото: globallookpress.com

Актрисы, режиссера театра и кино Аллы Покровской не стало после тяжелой болезни. Народная артистка и педагог Школы-студии МХАТ скончалась на 82-м году жизни. В четверг, 27 июня, столица простилась с Аллой Борисовной.

В МХТ имени Чехова, где начались траурные мероприятия, пришли близкие, коллеги и множество поклонников таланта Покровской. В числе собравшихся Константин Райкин, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Александр Калягин.

В первых рядах, конечно, находился сын актрисы Михаил Ефремов. Олег Ефремов скончался в 2000 году, а теперь представителю прославленной актерской династии пришлось принимать слова соболезнования по поводу смерти матери.

Владимир Машков, бывший ученик Покровской, выступил на прощании с речью. Он напомнил, что каждого из подопечных артистки ждал настоящий сценический успех благодаря ее огромному мастерству.

«Когда она приходила на наши дипломные спектакли, ее точные разборы нашей деятельности нам иногда за несколько минут меняли смысл. Таких педагогов нет», – цитирует Машкова «СтарХит».

Напомним, последние дни Алла Покровская провела в реанимации. Сын ежедневно дежурил у постели матери. Как сообщал портал teleprogramma.pro, непосредственной причиной ухода артистки из жизни стал сепсис.

Михаил Евремов проводил актрису в последний путь. Фото: globallookpress.com
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Алла ПокровскаяМихаил ЕфремовОлег Ефремовпохороны артисткипрощаниеУмерла Алла Покровская

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Москва простилась с народной артисткой Аллой Покровской
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