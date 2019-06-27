НОВОСТИ

«Если любит, простит»: Бледанс дала совет бывшей эскортнице

Актриса прокомментировала сложную ситуацию, в которую попала героиня программы.

«Если любит, простит»: Бледанс дала совет бывшей эскортнице
Эвелина Бледанс Скриншот: Первый канал

В программе «Жить здорово!» на Первом канале обсуждают не только медицинские темы. В передаче есть постоянна рубрика «Труба правды», в которой герой анонимно может рассказать о своих проблемах.

В выпуске от 27 июля героиней рубрики стала молодая женщина, которая призналась, что в юности работала в эскорте из-за нехватки средств. Сегодня она замужем, растит ребенка. Недавно она встретила своего бывшего клиента, который узнал ее и начал требовать денег. В случае отказа, мужчина угрожает рассказать правду мужу героини.

Ведущая Елена Малышева пригласила в студию актрису Эвелину Бледанс и спросила ее, как лучше поступить женщине. Эвелина отметила, что ситуация сложная, однако у нее нет сомнений в том, как следует ее разрешить.

Эвелина Бледанс в студии программы "Жить дорово"
Эвелина Бледанс в студии программы «Жить здорово» Скиншот: Первый канал

«Конечно же есть разные пути, чтобы из этой ситуации выйти. Конечно, можно собрать деньги, можно закрыть ему рот этими деньгами, но он не остановится, он будет просить еще, будет склонять к каким-то отношениям. И это не закончится никогда. И главное, что в душе ты будешь постоянно ждать, а вдруг еще какой-то клиент появится так же, а вдруг этот не даст жизни. Поэтому, мое личное мнение, как бы я поступила: я бы сказала правду. Если с этим мужчиной они имеют совместного ребенка, если он ее любит, он ее простит. И еще настучит по башке этому мужику», — эмоционально заявила Бледанс.

По словам актрисы, если муж начнет осуждать жену и ставить ей в вину ее прошлое, значит любви нет и с таким человеком не стоит жить вместе. Она подчеркнула, что героиня программы не была обязана рассказывать мужу об этом этапе своей жизни, так как это было до встречи с ним.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена Малышевапрограмма "Жить здорово!"Эвелина Блёдансэскорт-услуги

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Если любит, простит»: Бледанс дала совет бывшей эскортнице
Интересно?
Поделись с друзьями: