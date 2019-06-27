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17-летняя выпускница из Читы завоевала титул «Краса России»

На победу претендовали 48 конкурсанток.

17-летняя выпускница из Читы завоевала титул «Краса России»
"Краса России" 2019 Анна Башкеева Фото: instagram.com/anytabaksheeva

25-й конкурс «Краса России» завершился 26 июня в концертном зале «Vegas City Hall» в Москве. В состязании приняли участие девушки со всей страны, на подиум вышли 48 кандидаток.

Главный приз, титул «Краса России», достался юной кандидатке. 17-летняя выпускница из Читы Анна Бакшеева получила возможность представить свою родину на международном конкурсе «Мисс Земля».

Вторую ступень пьедестала заняла Кристина Бугаевская, получившая титул первой вице-мисс. А второй вице-мисс назначили Наталью Федорову.

Победительница до сих пор не может поверить своему счастью.

«Теперь первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала!» – заявила девушка «Комсомольской правде».

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Анна Башкееваконкурс красотыКраса России

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17-летняя выпускница из Читы завоевала титул «Краса России»
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