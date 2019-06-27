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Принц Уильям не расстроится, если его сыновья вырастут геями

Внук королевы Елизавет II ответил на вопрос одного из британцев.

Принц Уильям не расстроится, если его сыновья вырастут геями
Принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Globallookpress.com

Молодые члены британской королевской семьи отдают дань уважения традициям, однако стараются идти в ногу со временем. Принц Уильям недавно заявил, что его совершенно не смутит, если его дети «выберут» нетрадиционную сексуальную ориентацию, когда вырастут.

Выступая в тресте Альберта Кеннеди, он ответил на вопрос одного их посетителей о своем отношении к данному вопросу. Как сообщает People, он заявил, что его это не расстроит, принц больше переживает, что личная жизнь его детей будет на виду у всего мира.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой
Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой Фото: Globallookpress.com

«Я размышлял об этом буквально на днях, потому что получил аналогичный вопрос от других родителей, ровесников моего сына. Мне кажется, вы не начнете задумываться о таком, если у вас нет детей. Для меня это будет абсолютно нормально, если они будут геями, но меня волнует, как это воспримет общество. То есть меня волнует не их ориентация, а давление, которое они могут получить от посторонних», — заявил он.

Стоит напомнить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон растят троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Недавно в Сети появились очередные слухи о том, что герцогиня Кембриджская вновь беременна.

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Принц Уильям не расстроится, если его сыновья вырастут геями
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