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Ушла эпоха: умер звезда сериала «Альф» Макс Райт

Актер много лет боролся с раком.

Ушла эпоха: умер звезда сериала «Альф» Макс Райт
Умер Макс Райт, сыгравший в сериале "Альф" ФОТО: стоп-кадр с видео

В Калифорнии умер актер Макс Райт. За свою жизнь он успел принять участие во многих проектах, но одним из самых запоминающимся стал ситком «Альф». Макс Райт скончался в США на 76-м году жизни.

Еще в 1995 году мужчине диагностировали лимфому. Лечение дало свои результаты и болезнь перешла в стадию ремиссии. Долгое время страшное заболевание не напоминало о себе, но в последние годы началось обострение.

Райт умер в своем доме, он предпочел не обращаться к врачам. Кстати, 2017 году от рака груди умерла жена актера Линда Райт. У супругов осталось двое детей.

В США умер Макс Райт
Как изменился актер сериала «Альф» Макс Райт

Сериал «Альф», вышедший в 1980-х годах, был невероятно популярным. Всего вышло четыре сезона, которые показали в 80 странах мира. В картине рассказывалось о забавном инопланетном жителе, который очутился на Земле. Дружелюбного инопланетянина приютили в семействе Вилли Таннера, именно его и сыграл Макс Райт.

Артист также участвовал в шоу «Буффало Билл», «Дадли», «Мученики науки» и других. Снялся в фильмах «Весь этот джаз», «Свой в доску», «Хватай и беги», «Сон в летнюю ночь», сообщает телеканал «360».

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Ушла эпоха: умер звезда сериала «Альф» Макс Райт
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