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Ирина Салтыкова высказалась о рождении еще одного ребенка

Певица мечтает о внуках.

Ирина Салтыкова высказалась о рождении еще одного ребенка
Ирина Салтыкова больше не собирается рожать/globallookpress.com

Певица Ирина Салтыкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала слухи о возможном интересном положении. Напомним, что ранее дочь исполнительницы обмолвилась, что ее мать собирается замуж. При этом она не рассекретила имя избранника. Сразу же поползли слухи, что 53-летняя певица ждет ребенка.

Ирина Салтыкова
Салтыкова не собирается больше рожать/globallookpress.com

«Конечно, сейчас я понимаю, что в молодости надо было еще рожать. Но все сегодняшние разговоры о моем интересном положении – глупости. Всему свое время. Я вообще не настолько глупая, как могу показаться. Сейчас жду уже внуков от дочки», — заявила певица.

По словам звезды картины «Брат-2», сейчас она сосредоточена на продвижении карьеры своей дочери Алисы. Девушка не так давно вернулась из Лондона, где училась на протяжении нескольких лет. В середине августа мать и дочь отправятся в большое турне по городам России. На некоторых концертах именно дочь будет петь большинство песен. В этом вопросе, как сказала певица, многое будет зависеть от количества мест в зале, а также от собравшейся аудитории.

«Алиса – крутая певица. Она бы вполне могла раскрутиться даже на Западе. Она работает для народа. В будущем все, конечно, будет зависеть от нее, но я намерена ей помогать», — сказала Ирина Салтыкова.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алиса СалтыковаИрина Салтыкова

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Ирина Салтыкова высказалась о рождении еще одного ребенка
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