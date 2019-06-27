Рита Дакота отказывается водить дочь в поликлинику

С тех пор, как известная певица Рита Дакота стала мамой, в ее Instagram, кроме бьюти-советов, появились и рекомендации по воспитанию детей. Об этом звезду спрашивают ее многочисленные поклонники, да и самой Рите иногда хочется поделиться полезным опытом и знаниями.

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Например, в своей последней публикации Дакота рассказала своим фанатам о том, что предпочитает не водить дочь Мию по поликлиникам. И ее позиция, надо признаться, не лишена смысла. По словам Риты, если малышка начинает без причины температурить, сопливеть и кашлять, то родные предпочитают вызывать врача на дом, а в поликлиники идут только в крайних случаях.

«Во-первых, это всегда стресс, во-вторых, там можно дополнительно подхватить что-нибудь неприятное (вот к нам в прошлый раз ветрянка «прилипла»), очереди, время на дорогу и блаблабла», — пишет звезда.

Подписчицы в большинстве своем поддержали певицу.