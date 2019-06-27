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«Гузеева не обидится?»: Асмус пошутила над признанием Харламова

«Мимимишный» пост юмориста набрал почти 140 тысяч «лайков».

«Гузеева не обидится?»: Асмус пошутила над признанием Харламова
Гарик Харламов поделился "мимимишным" постом. GLOBALLOOKPRESS.COM

Страница Гарика Харламова в социальной сети Instagram сама по себе сатирический интернет-журнал, в котором весьма не часто появляются посты, посвященные родителям или семье. Потому и интерес к таким публикациям всегда высокий.

Вот и очередная публикация звезды набрала за несколько часов в Сети почти 140 тысяч «лайков». На снимке, который опубликовал Гарик, мило улыбаются его супруга и дочь Настя.

«

Время мимимишности. Обладательницы моего сердца», – признался в подписи артист.

Среди множества комментариев, в том числе звездных, шуточную запись оставила и сама Кристина.

«Ой, ну ничоси… Гузеева не обидится?» – иронично поинтересовалась актриса.

Некоторые подписчики отмечают, что жена и дочка – самое ценное, что есть у юмориста и советуют сохранять и оберегать своих дам.

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«Гузеева не обидится?»: Асмус пошутила над признанием Харламова
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