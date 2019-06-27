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Александр Домогаров мечтает встретиться с сыном на съемочной площадке

По словам актера, его ребенок уже набил шишек в профессии.

Александр Домогаров мечтает встретиться с сыном на съемочной площадке
Александр Домогаров боится работать вместе с сыном/globallookpress.com

Актер Александр Домогаров в студии программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своем сыне, актере и режиссере Александре Домогарове-младшем. Как отметил актер, ему боязно работать на одной съемочной площадке с сыном, потому что придется забыть о родственных связях. Из-за этого может возникнуть непонимание.

Александр Домогаров
Домогаров рассказал о сыне/globallookpress.com

«Он у меня парень жёсткий, амбициозный, не то что я. Конечно, хотелось бы встретиться на одной съемочной площадке. Чисто по-человечески, по-отцовски что-то ему подсказать. Правда, я не знаю, какой будет его реакция», — сказал актер.

Как отметил Домогаров, сын уже набил шишек в профессии. «Я считаю, что это нормально. Пока человек сам не прочувствует профессию изнутри, он ее не поймет. Я горжусь своим ребенком. Сейчас он пробует себя в качестве режиссера. Он прекрасно понимает, чему ему еще надо учиться. Но актерского хлеба он уже вкусил», — заметил Александр Домогаров-старший.

Напомним, что сын у него родился от второй супруги Ирины Гуненковой в 1989 году. Александр Домогаров-младший известен по одной из ролей в картине «Елки». В этом году ему исполнилось 30 лет.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр ДомогаровАлександр Домогаров-младший

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Александр Домогаров мечтает встретиться с сыном на съемочной площадке
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