Знаменитые российские армяне зазывают туристов на историческую родину

На фоне стремительно охладевших политических отношений с Грузией и отмены авиасообщения с этой бывшей советской республикой, как нельзя кстати в Сети появился рекламный ролик с презентацией Армении в качестве места для туристических поездок.

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Видео с нарезкой кадров природы и достопримечательностей страны сопровождают комментарии известных российских армян. В запись презентации участвовали шоумен Гарик Мартиросян, его коллеги Михаил Галустян, актер и бывший КВНщик Арарат Кещян и Наталья Еприкян, певица Кристина Си, режиссер и продюсер Тигран Кеосаян, спортивный комментатор Нобель Арустамян, телеведущая Таня Геворкян, исследователь Артур Чилингаров, олимпийская чемпиона Яна Егорян и, конечно, пожалуй, самый главный армянин – Армен Джигарханян, который в конце замечает: «В Армении звезды ближе».

Одним из первых в своем Instagram видео поделился Гарик Мартиросян, подписчики которого оказались в полной восторге от увиденного. Некоторые признались, что просмотр презентации определил направление, в котором они оправятся в отпуск.