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Саша Савельева рассказала о своей «диете кормящей матери»

Звезда не отказывает себе даже в восточных сладостях.

Саша Савельева рассказала о своей «диете кормящей матери»
Саша Савельева не любит диеты/globallookpress.com

Певица Саша Савельева в Instagram высказалась о своей «диете кормящей матери». Оказывается, звезда не придерживается ее. Она даже позволяет себе есть восточные сладости.

«Когда будете писать комменты, не забудьте учесть тот факт, что «диета кормящей матери» существует только в России. Нигде в мире об этом даже не слышали и мамочки могут есть все. Даже клубнику и шоколад, конечно, за исключением индивидуальных особенностей», — отметила яркая исполнительница.

В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали непонятно для каких целей в России. Причем многие молодые мамочки в комментариях также сказали, что ее не придерживаются и абсолютно счастливо живут.

Напомним, что Саша Савельева не так давно родила сына от брака с актером и музыкантом Кириллом Сафоновым. Роды прошли в одном из перинатальных центров столицы. Несколько дней Саша Савельева провела в клинике, после чего ее выписали к счастливому отцу семейства. Кстати, после восстановления Савельева решила отправиться в сольное плавание. Она покинула музыкальную группу «Фабрика», которая и сделал ее знаменитой много лет назад.

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Кирилл СафоновКормящая матьСаша Савельеа

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Саша Савельева рассказала о своей «диете кормящей матери»
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